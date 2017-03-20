Великобритания подаст заявку в ЕС на Brexit 29 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта сообщит руководству ЕС о начале процедуры выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель канцелярии руководительницы британского правительства, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
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Таким образом, Лондон подаст заявку на Brexit только после предстоящего саммита Евросоюза 25 марта в Риме, посвященного 60-летию Римских договоров, положивших начало Европейскому экономическому сообществу.
Напомним, королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС.
Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мэй полномочиями запуска процедуры Brexit.
Во время референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.