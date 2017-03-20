Великобритания подаст заявку в ЕС на Brexit 29 марта

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Таким образом, Лондон подаст заявку на Brexit только после предстоящего саммита Евросоюза 25 марта в Риме, посвященного 60-летию Римских договоров, положивших начало Европейскому экономическому сообществу.

Напомним, королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мэй полномочиями запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.