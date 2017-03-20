Британія подасть заявку в ЄС на Brexit 29 березня

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Таким чином, Лондон подасть заявку на Brexit тільки після майбутнього саміту Євросоюзу 25 березня в Римі, присвяченого 60-річчю Римських договорів, що започаткували Європейського економічного співтовариства.

Нагадаємо, королева Великої Британії схвалила закон про вихід країни з ЄС.

Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.