Британія подасть заявку в ЄС на Brexit 29 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 29 березня повідомить керівництво ЄС про початок процедури виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу відповідно до статті 50 Лісабонського договору. Про це у понеділок повідомив офіційний представник канцелярії очільниці британського уряду, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Таким чином, Лондон подасть заявку на Brexit тільки після майбутнього саміту Євросоюзу 25 березня в Римі, присвяченого 60-річчю Римських договорів, що започаткували Європейського економічного співтовариства.
Нагадаємо, королева Великої Британії схвалила закон про вихід країни з ЄС.
Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.