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В настоящее время Великобритания заявляет, что поставила Украине более 100 000 артиллерийских боеприпасов с начала войны, а также несколько ракетных систем и недавно 125 зенитных установок. Британцы считают себя лидерами в Европе.

Премьер-министр Риши Сунак хотел поехать в Ригу, Латвия, на встречу Объединенных экспедиционных сил (JEF) в понедельник и обменяться мнениями со своими скандинавскими и балтийскими коллегами.

"Чтобы достичь мира, мы должны отразить агрессию", – сказал Сунак в заявлении. Такое сотрудничество имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность реагировать на серьезные угрозы в чрезвычайных ситуациях.

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