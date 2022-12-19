Британия обещает выделить 286 млн евро на вооружение Украины в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Великобритания обещает продолжить поставки оружия в Украину в следующем году. Британское правительство объявило, что будут доставлены несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро). Это должно обеспечить бесперебойные поставки оружия Украины для защиты от российской агрессии.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Zeit.
Детали
В настоящее время Великобритания заявляет, что поставила Украине более 100 000 артиллерийских боеприпасов с начала войны, а также несколько ракетных систем и недавно 125 зенитных установок. Британцы считают себя лидерами в Европе.
Премьер-министр Риши Сунак хотел поехать в Ригу, Латвия, на встречу Объединенных экспедиционных сил (JEF) в понедельник и обменяться мнениями со своими скандинавскими и балтийскими коллегами.
"Чтобы достичь мира, мы должны отразить агрессию", – сказал Сунак в заявлении. Такое сотрудничество имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность реагировать на серьезные угрозы в чрезвычайных ситуациях.
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