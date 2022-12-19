Британія обіцяє виділити 286 млн євро на озброєння України наступного року

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Наразі Великобританія заявляє, що поставила Україні понад 100 000 артилерійських боєприпасів з початку війни, а також кілька ракетних систем і нещодавно 125 зенітних установок. Британці вважають себе лідерами в Європі.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак хотів поїхати до Риги, Латвія, на зустріч Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у понеділок і обмінятися думками зі своїми скандинавськими та балтійськими колегами.

"Щоб досягти миру, ми повинні відбити агресію", - сказав Сунак у заяві. Така співпраця має вирішальне значення для того, щоб мати можливість реагувати на серйозні загрози в надзвичайних ситуаціях.

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