Британія обіцяє виділити 286 млн євро на озброєння України наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Британія обіцяє продовжити поставки зброї в Україну в наступному році. Британський уряд оголосив, що буде доставлено кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько 250 мільйонів фунтів (близько 286 мільйонів євро). Це має забезпечити безперебійне постачання зброї України для захисту від російської агресії.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Zeit.
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Наразі Великобританія заявляє, що поставила Україні понад 100 000 артилерійських боєприпасів з початку війни, а також кілька ракетних систем і нещодавно 125 зенітних установок. Британці вважають себе лідерами в Європі.
Прем’єр-міністр Ріші Сунак хотів поїхати до Риги, Латвія, на зустріч Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у понеділок і обмінятися думками зі своїми скандинавськими та балтійськими колегами.
"Щоб досягти миру, ми повинні відбити агресію", - сказав Сунак у заяві. Така співпраця має вирішальне значення для того, щоб мати можливість реагувати на серйозні загрози в надзвичайних ситуаціях.
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