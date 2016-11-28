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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Британия не боится остаться с Москвой один на один - М.Фэллон

Киев • УНН

 • 8049 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лондон не боится изоляции на политической арене, поскольку уверен, что политика новой администрации США, как и в прошлом, будет направлена на противостояние вызовам России. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Британия не боится остаться с Москвой один на один - М.Фэллон

В ответ на предположение о том, что Британия после избрания Д.Трампа может оказаться единственным соперником Москвы, М.Фэллон заявил, что Д.Трамп во время своей кампании увлекался Владимиром Путиным, а после избрания может изменить курс.

"Я думаю, что нужно различать предвыборную риторику избранного президента Трампа и то, что он будет делать на практике. На практике каждая администрация президента США противостояла вызовам России", - сказал М.Фэллон.

"Мы не говорим, что вести диалог с Россией нельзя, но чего делать точно нельзя - это относиться к ней как к равноправному партнеру, замалчивая проблемы", - заявил министр, добавив, что в британском правительстве ждут назначения Д.Трампом главы американского оборонного ведомства.

21 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп выразил готовность добиваться улучшения отношений с Москвой.

Комментируя успех Дональда Трампа, В.Путин подчеркнул, что "между предвыборной риторикой и реальной политикой всегда существует большая разница".

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае его победы отношения с Россией улучшатся. В июле 2015 года, объявив о намерении выдвигаться на пост президента, Трамп сказал: "Я думаю, что буду хорошо ладить с Владимиром Путиным".

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