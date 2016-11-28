Британія не боїться залишитися з Москвою один на один - М.Феллон

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 76800 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 91988 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 93641 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 98010 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 107506 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 160628 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73401 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 157678 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111056 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69804 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2м/с
50%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 10280 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 13333 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 10898 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 9034 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 11323 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 76800 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 160628 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 181467 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 157678 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 268327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 99173 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101485 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45874 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 49095 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63587 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Британія не боїться залишитися з Москвою один на один - М.Феллон

Київ • УНН

 • 8049 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лондон не боїться ізоляції на політичній арені, оскільки впевнений, що політика нової адміністрації США, як і в минулому, буде спрямована на протистояння викликам Росії. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Майкл Феллон, передає УНН з посиланням на ВВС.

Британія не боїться залишитися з Москвою один на один - М.Феллон

У відповідь на припущення про те, що Британія після обрання Д.Трампа може виявитися єдиним суперником Москви, М.Феллон заявив, що Д.Трамп під час своєї кампанії захоплювався Володимиром Путіним, після обрання може змінити курс.

"Я думаю, що потрібно розрізняти передвиборну риторику обраного президента Трампа і те, що він буде робити на практиці. На практиці кожна адміністрація президента США протистояла викликам Росії", - сказав М.Феллон.

"Ми не говоримо, що вести діалог з Росією не можна, але чого робити точно не можна - це ставитися до неї як до рівноправного партнера, замовчуючи проблеми", - заявив міністр, додавши, що в британському уряді чекають призначення Д.Трампом глави американського оборонного відомства.

21 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що обраний президент США Дональд Трамп висловив готовність домагатися поліпшення відносин з Москвою.

Коментуючи успіх Дональда Трампа, В.Путін підкреслив, що "між передвиборною риторикою і реальною політикою завжди існує велика різниця".

Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп не раз заявляв, що в разі його перемоги відносини з Росією покращаться. У липні 2015 року, оголосивши про намір висуватися на пост президента, Трамп сказав: "Я думаю, що буду добре ладити з Володимиром Путіним".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59