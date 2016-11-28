Британія не боїться залишитися з Москвою один на один - М.Феллон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лондон не боїться ізоляції на політичній арені, оскільки впевнений, що політика нової адміністрації США, як і в минулому, буде спрямована на протистояння викликам Росії. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Майкл Феллон, передає УНН з посиланням на ВВС.
У відповідь на припущення про те, що Британія після обрання Д.Трампа може виявитися єдиним суперником Москви, М.Феллон заявив, що Д.Трамп під час своєї кампанії захоплювався Володимиром Путіним, після обрання може змінити курс.
"Я думаю, що потрібно розрізняти передвиборну риторику обраного президента Трампа і те, що він буде робити на практиці. На практиці кожна адміністрація президента США протистояла викликам Росії", - сказав М.Феллон.
"Ми не говоримо, що вести діалог з Росією не можна, але чого робити точно не можна - це ставитися до неї як до рівноправного партнера, замовчуючи проблеми", - заявив міністр, додавши, що в британському уряді чекають призначення Д.Трампом глави американського оборонного відомства.
21 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що обраний президент США Дональд Трамп висловив готовність домагатися поліпшення відносин з Москвою.
Коментуючи успіх Дональда Трампа, В.Путін підкреслив, що "між передвиборною риторикою і реальною політикою завжди існує велика різниця".
Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп не раз заявляв, що в разі його перемоги відносини з Росією покращаться. У липні 2015 року, оголосивши про намір висуватися на пост президента, Трамп сказав: "Я думаю, що буду добре ладити з Володимиром Путіним".