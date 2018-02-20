Британия хочет видеть от Украины больше отдачи в борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Британия призвала Украину проявить большую отдачу в создании независимых и эффективных антикоррупционных институтов. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Бориса Джонсона к участникам конференции высокого уровня по вопросам реформ в Украине, обнародованном на странице посольства Великобритании в Украине на Facebook, передает УНН.
“Во время моих визитов в Украину я был поражен огромным потенциалом вашей страны. Мы хотим помочь вам реализовать этот потенциал — для роста вашей экономики, развития человеческого капитала и отношений с партнерами. Я приветствую план действий Премьер-министра Гройсмана и его отданность делу воплощения этого плана. Эта работа будет нелегкой, но международное сообщество готово оказывать постоянную помощь”, — отметил он.
В то же время Джонсон отметил, что критическим вопросом в Украине остается вопрос коррупции.
“Критически важной будет борьба с коррупцией. В частности, нам нужно видеть большую отдачу в создании на самом деле независимых и эффективных антикоррупционных институтов, которые помогут успешно рассматривать дела в суде”, - сказал министр.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о борьбе с коррупцией в Украине.