Британія хоче бачити від України більшу відданість у боротьбі з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Британія закликала Україну проявити більшу відданість у заснуванні незалежних і ефективних антикорупційних інституцій. Про це йдеться у зверненні міністра закордонних справ Боріса Джонсона до учасників конференції високого рівня з питань реформ в Україні, оприлюдненій на сторінці посольства Британії в Україні на Facebook, передає УНН.
“Під час моїх візитів до України я був вражений величезним потенціалом вашої країни. Ми хочемо допомогти вам реалізувати цей потенціал — для зростання вашої економіки, розвитку людського капіталу та відносин з партнерами. Я вітаю план дій Прем’єр-міністра Гройсмана та його відданість справі втілення цього плану. Ця робота буде нелегкою, але міжнародна спільнота готова надавати постійну допомогу”, — зазначив він.
Водночас Джонсон зазначив, що критичним питанням в Україні залишається питання корупції.
“Критично важливою буде боротьба з корупцією. Зокрема, нам потрібно бачити більшу відданість у заснуванні насправді незалежних і ефективних антикорупційних інституцій, що допоможе успішно розглядати справи у суді”, — сказав міністр.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про боротьбу з корупцією в Україні.