Британия и США планируют бессрочно продлить договор о ядерном сотрудничестве

Великобритания и США планируют бессрочно продлить договор 1958 года о взаимной обороне, который предусматривает сотрудничество в области ядерного оружия, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Согласно официальным рекомендациям правительств Великобритании и США, которые должны быть ратифицированы обеими сторонами на законодательном уровне, соглашение о взаимной обороне отменяет предыдущий 10-летний срок действия и следует предупреждению ООН о том, что война россии в Украине спровоцировала глобальную гонку за ядерным оружием.

Как сообщается, корабли, построенные Великобританией и Австралией и развернутые ВМС Австралии, будут оснащены новейшими американскими технологиями, но не будут нести ядерного оружия.

"Закрепление соглашений (США и Великобритании -ред.) о совместном использовании ядерного оружия на постоянной основе - это довольно существенное изменение в их отношениях. Это обеспечивает постоянную основу для модернизации британских сил ядерного сдерживания", - отметил директор британского аналитического центра Nuclear Information Service Дэвид Каллен.

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Впервые подписанный в 1958 году и с тех пор неоднократно продленный, договор является центральным элементом "особых отношений" между Великобританией и США и считается уникальным соглашением среди государств, обладающих ядерным оружием.

Пакт, последний раз продлен в 2014 году на 10-летний срок, который истекает в декабре. Договор позволяет обмениваться ядерными технологиями и информацией, но не ядерным оружием или контролем над ним. По словам официальных лиц, соглашение помогает обеспечить безопасность ядерного оружия и ядерных двигателей двух стран.

Договор с поправками будет автоматически утвержден, если ни Палата общин, ни Палата лордов не примут резолюцию против ратификации в течение 21 рабочего дня.

Как пишет Financial Times, аналитики заявляют, что предлагаемое продление договора - признак все более опасных времен, а для Великобритании это еще и дополнительная выгода: она может гарантировать продление соглашения независимо от позиции любого будущего правительства США.

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