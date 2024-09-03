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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия и США планируют бессрочно продлить договор о ядерном сотрудничестве

Британия и США планируют бессрочно продлить договор о ядерном сотрудничестве

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 08:28  •  6831 просмотра

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Великобритания и США намерены бессрочно продлить договор 1958 года о взаимной обороне и ядерном сотрудничестве. Это решение связано с глобальной гонкой вооружений, спровоцированной войной россии в Украине.

Великобритания и США планируют бессрочно продлить договор 1958 года о взаимной обороне, который предусматривает сотрудничество в области ядерного оружия, пишет Financial Times, передает УНН

Детали

Согласно официальным рекомендациям правительств Великобритании и США, которые должны быть ратифицированы обеими сторонами на законодательном уровне, соглашение о взаимной обороне отменяет предыдущий 10-летний срок действия и следует предупреждению ООН о том, что война россии в Украине спровоцировала глобальную гонку за ядерным оружием.

Как сообщается, корабли, построенные Великобританией и Австралией и развернутые ВМС Австралии, будут оснащены новейшими американскими технологиями, но не будут нести ядерного оружия.

"Закрепление соглашений  (США и Великобритании -ред.)  о совместном использовании ядерного оружия на постоянной основе - это довольно существенное изменение в их отношениях. Это обеспечивает постоянную основу для модернизации британских сил ядерного сдерживания", - отметил  директор британского аналитического центра Nuclear Information Service Дэвид Каллен. 

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Впервые подписанный в 1958 году и с тех пор неоднократно продленный, договор является центральным элементом "особых отношений" между Великобританией и США и считается уникальным соглашением среди государств, обладающих ядерным оружием. 

Пакт, последний раз продлен в 2014 году на 10-летний срок, который истекает в декабре. Договор позволяет обмениваться ядерными технологиями и информацией, но не ядерным оружием или контролем над ним. По словам официальных лиц, соглашение помогает обеспечить безопасность ядерного оружия и ядерных двигателей двух стран.

Договор с поправками будет автоматически утвержден, если ни Палата общин, ни Палата лордов не примут резолюцию против ратификации в течение 21 рабочего дня.

Как пишет Financial Times, аналитики заявляют, что предлагаемое продление договора - признак все более опасных времен, а для Великобритании это еще и дополнительная выгода: она может гарантировать продление соглашения независимо от позиции любого будущего правительства США.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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