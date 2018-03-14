Британия будет бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за дела Скрипаля

КИЕВ. 14 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в среду объявила, что приостанавливает все запланированные двусторонние встречи на высоком уровне между Великобританией и Россией из-за отравления в Солсбери экс-полковника запаса российского ГРУ и его дочери. Кроме того, ни один высокопоставленный британский представитель не поедет на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России, передает УНН со ссылкой на Reuters.