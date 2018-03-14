Британия будет бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за дела Скрипаля

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в среду объявила, что приостанавливает все запланированные двусторонние встречи на высоком уровне между Великобританией и Россией из-за отравления в Солсбери экс-полковника запаса российского ГРУ и его дочери. Кроме того, ни один высокопоставленный британский представитель не поедет на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мэй заявила, что приостанавливает все плановые двусторонние мероприятия на высоком уровне с Россией и отменяет встречу Лаврова в Великобритании. Ни один министр или представитель королевской семьи не поедет на чемпионат мира в России", - сообщает издание.

Ранее о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России заявлял министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Тогда в Британии уточнили, что бойкот касается только должностных лиц, а не членов футбольной команды.

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.

Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Также она дала России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента.

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