Британія бойкотуватиме ЧС-2018 у РФ через справу Скрипаля

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у середу оголосила , що призупиняє всі заплановані двосторонні зустрічі на високому рівні між Великою Британією і Росією через отруєння в Солсбері екс-полковник запасу російського ГРУ та його дочки. Крім того, жоден високопоставлений британський представник не поїде на чемпіонат світу з футболу, який проходитиме цього року в Росії, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Мей заявила, що призупиняє всі планові двосторонні заходи на високому рівні з Росією та скасовує зустріч Лаврова у Великобританії. Жоден міністр чи представник королівської сім’ї не поїде на чемпіонат світу в Росії”, — повідомляє видання.

Раніше про можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії заявляв міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон. Тоді в Британії уточнили, що бойкот стосується лише посадових осіб, а не членів футбольної команди.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Також вона дала Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення стосовно інциденту.

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