Бригадный комплекс на "Широком лане" планируют достроить к зиме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак проверил состояние ведения строительных работ лагерного городка на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, во время визита указав, что основные подрядчики строительных работ лагерного городка на полигоне обещают завершить строительство основных объектов до конца осени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Здесь мы создаем инфраструктуру, на базе которой можно будет готовить современные Вооруженные силы Украины. На сегодня у нас хорошо подготовлен и оснащен личный состав. Территория полигона "Широкий лан" всегда была проблемной, начиная с советских времен. Долгое время его модернизацией никто не занимался, инфраструктура была практически уничтожена, как для размещения, так и для того, чтобы учиться", - сказал Полторак.
Он добавил: "Решение о строительстве инфраструктуры на этом учебном центре принято чуть больше года назад. За этот год сделано немало. В первую очередь, мы планируем построить бригадный комплекс и завершить его до конца осени".
Напомним, в марте этого года прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне "Широкий лан". Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар, в котором погиб один военный, а еще несколько получили ожоги.