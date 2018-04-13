Бригадний комплекс на "Широкому лану" планують добудувати до зими
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак перевірив стан ведення будівельних робіт табірного містечка на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області, під час візиту вказавши, що основні підрядники будівельних робіт табірного містечка на полігоні обіцяють завершити будівництво основних об’єктів до кінця осені. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
"Тут ми створюємо інфраструктуру, на базі якої можна буде готувати сучасні Збройні сили України. На сьогодні у нас є добре підготовлений і оснащений особовий склад. Територія полігону "Широкий лан" завжди була проблемною, починаючи з радянських часів. Довгий час його модернізацією ніхто не займався, інфраструктура була практично знищена, як для розташування, так і для того, щоб навчатися", – сказав Полторак.
Він додав: "Рішення щодо побудови інфраструктури на цьому навчальному центрі прийнято трохи більше року тому. За цей рік зроблено чимало. В першу чергу, ми плануємо побудувати бригадний комплекс і завершити його до кінця осені".
Нагадаємо, у березні цього року прокуратура Миколаївського гарнізону відкрила кримінальне провадження щодо незабезпечення належних умов проживання військовослужбовців на полігоні “Широкий лан”. Крім того, на цьому ж полігоні сталася пожежа, в якій загинув один військовий, а ще декілька отримали опіки.