Бригада арбитров из Украины рассудит матч юношеской Лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинская бригада арбитров получила назначение на матч 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
"Украинская бригада арбитров получила назначение на матч 5-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА между "Боруссией" (Дортмунд, Германия) и "Легией" (Польша).
Арбитром матча назначен Ярослав Козик, ассистентами арбитра - Виктор Матяш и Владимир Высоцкий", - говорится в сообщении.
Матч будет сыгран 22 ноября.
Напомним, украинский арбитр Е.Монзуль получила назначение на матч плей-офф женской Лиги чемпионов.