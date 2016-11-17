Бригада арбітрів з України розсудить матч Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч 5-го туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА, передає УНН з посиланням на ФФУ.
"Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч 5-го туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА між "Борусією" (Дортмунд, Німеччина) та "Легією" (Польща).
Арбітром матчу призначено Ярослава Козика, асистентами арбітра – Віктора Матяша та Володимира Висоцького", - йдеться в повідомленні.
Матч буде зіграно 22 листопада.
Нагадаємо, український арбітр К.Монзуль отримала призначення на матч плей-офф жіночої Ліги чемпіонів.