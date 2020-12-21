Brexit: Великобритания не будет продлевать переходный период с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Великобритания закончит переходный период с Европейским Союзом 31 декабря и не будет продлевать его. Об этом заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона, пишет Reuters, передает УНН.
“Наша позиция по переходному периоду четкая. Он закончится 31 декабря, это останется нашей позицией. Нам нужно ратифицировать любое соглашение до 1 января, а это значит, что времени не хватает, и поэтому наши переговорщики продолжают упорно работать”, — сказал представитель Джонсона.
Ранее первый министр Шотландии Никола Старджен призвала лидера Британии продолжить переходный период с ЕС из-за осложнений от нового штамма COVID-19.
“Сейчас очень важно, чтобы премьер-министр искал договоренности о продлении переходного периода Brexit. Новый штамм COVID и различные последствия этого — означает, что мы сталкиваемся с глубоко серьезной ситуацией, которая требует нашего внимания на 100%. Было бы бессовестным сочетать ее с Brexit”, — отметила Старжен в Twitter.
Как сообщал УНН, власти Британии призвали граждан запастись продуктами из-за вероятного дефицита на фоне выхода из ЕС. Больше недели назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что переговоры о торговом соглашении между Великобританией и Евросоюзом будут продолжены, но до сих пор ни о чем не договорились.