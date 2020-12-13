Brexit: Британія і Євросоюз домовилися продовжити перемовини

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Перемовини про торговельну угоду між Великою Британією і Євросоюзом будуть продовжені. Таку заяву зробили прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Сьогодні вранці у нас відбулася корисна телефонна розмова. Ми обговорили основні невирішені теми. Наші команди переговірників в останні дні працювали день і ніч”, — йдеться в заяві.

Відзначається, що незважаючи на те, що тривалі майже рік перемовини, відняли у сторін багато сил, було вирішено їх продовжити вже після закінчення крайнього терміну в неділю.

“Ми доручили нашим командам продовжити перемовини і подивитися, чи може бути досягнуто згоди навіть на цій пізній стадії”, — сказано в заяві.

Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що переговори продовжаться в Брюсселі.

“Боюся, наші розбіжності з деяких ключових питань ще дуже великі. Але надія вмирає останньою, і ми продовжимо перемовини, щоб зрозуміти, що ж ми все-таки можемо зробити. Сполучене Королівство вже точно не піде з переговорів ”, - сказав прем’єр Британії.

Як повідомляв УНН, влада Британії закликала громадян запастися продуктами через ймовірний дефіцит на тлі виходу з ЄС.

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