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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64499 просмотра

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Brexit: Британия и Евросоюз договорились продолжить переговоры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Переговоры о торговом соглашении между Великобританией и Евросоюзом будут продолжены. Такое заявление сделали премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на ВВС.

“Сегодня утром у нас состоялся полезный телефонный разговор. Мы обсудили основные нерешенные темы. Наши команды переговорщиков в последние дни работали день и ночь”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что несмотря на то, что длившиеся почти год переговоры отняли у сторон много сил, было решено их продолжить уже после истечения крайнего срока в воскресенье.

“Мы поручили нашим командам продолжить переговоры и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на этой поздней стадии”, — сказано в заявлении участников переговоров.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры продолжатся в Брюсселе.

“Боюсь, наши разногласия по некоторым ключевым вопросам еще очень велики. Но надежда умирает последней, и мы продолжим переговоры, чтобы понять, что же мы все-таки можем сделать. Соединенное Королевство уж точно не уйдет с переговоров”, — сказал премьер Британии.

Как сообщал УНН, власти Британии призвали граждан запастись продуктами из-за вероятного дефицита на фоне выхода из ЕС.

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