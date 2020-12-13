Brexit: Британия и Евросоюз договорились продолжить переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Переговоры о торговом соглашении между Великобританией и Евросоюзом будут продолжены. Такое заявление сделали премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Сегодня утром у нас состоялся полезный телефонный разговор. Мы обсудили основные нерешенные темы. Наши команды переговорщиков в последние дни работали день и ночь”, — говорится в заявлении.
Отмечается, что несмотря на то, что длившиеся почти год переговоры отняли у сторон много сил, было решено их продолжить уже после истечения крайнего срока в воскресенье.
“Мы поручили нашим командам продолжить переговоры и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на этой поздней стадии”, — сказано в заявлении участников переговоров.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры продолжатся в Брюсселе.
“Боюсь, наши разногласия по некоторым ключевым вопросам еще очень велики. Но надежда умирает последней, и мы продолжим переговоры, чтобы понять, что же мы все-таки можем сделать. Соединенное Королевство уж точно не уйдет с переговоров”, — сказал премьер Британии.
Как сообщал УНН, власти Британии призвали граждан запастись продуктами из-за вероятного дефицита на фоне выхода из ЕС.