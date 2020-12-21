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Brexit: Велика Британія не буде продовжувати перехідний період з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Велика Британія закінчить перехідний період з Європейським Союзом 31 грудня та не буде продовжувати його. Про це заявив представник прем’єр-міністра Бориса Джонсона, пише Reuters, передає УНН.

Brexit: Велика Британія не буде продовжувати перехідний період з ЄС

“Наша позиція щодо перехідного періоду чітка. Він закінчиться 31 грудня, це залишиться нашою позицією. Нам потрібно ратифікувати будь-яку угоду до 1 січня, а це означає, що часу бракує, і тому наші учасники переговорів продовжують наполегливо працювати”, — сказав представник Джонсона.

Раніше перший міністр Шотландії Нікола Стерджен закликала лідера Британії продовжити перехідний період з ЄС через ускладнення від нового штаму COVID-19.

“Зараз надзвичайно важливо, щоб прем’єр-міністр шукав домовленості про продовження перехідного періоду Brexit. Новий штам COVID і різні наслідки цього — означає, що ми стикаємось із глибоко серйозною ситуацією, яка вимагає нашої уваги на 100%. Було б безсовісним поєднувати її з Brexit”, — зазначила Стерджен у Twitter.

Як повідомляв УНН, влада Британії закликала громадян запастися продуктами через ймовірний дефіцит на тлі виходу з ЄС. Понад тиждень тому прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявили, що перемовини про торговельну угоду між Великою Британією і Євросоюзом будуть продовжені, проте досі ні про що не домовились.

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