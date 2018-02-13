Brexit обойдется итальянским виноделам в 52 млн евро потерь

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) может оказать огромное негативное влияние на европейскую винодельческую промышленность. В частности, итальянские виноделы могут потерять 52 млн евро. Об этом говорится в исследовании Европейской ассоциацией винодельческой промышленности (CEEV), передает УНН со ссылкой на Express.