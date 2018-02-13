Brexit обійдеться італійським виноробам в 52 млн євро втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) може мати величезний негативний вплив на європейську виноробну промисловість. Зокрема, італійські винороби можуть втратити 52 млн євро. Про це йдеться в дослідженні Європейською асоціацією виноробної промисловості (CEEV), передає УНН з посиланням на Express.
Великобританія є другим за величиною імпортером вина в світі, і за обсягом і за вартістю.
Очікується, що через Brexit фінансування європейського сільського господарства значно скоротиться. Зокрема, мова йде про виноробну промисловість, яка може втратити 15% зовнішніх інвестицій.
"У великому виноробному виробництві Італії очікується скорочення дотацій в розмірі 372 млн євро в період з 2021 по 2027 рік. Тобто - щорічне скорочення бюджету виноробної промисловості складе близько 52 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українська виноробна промисловість, за оцінками учасників ринку, дуже перспективна і має хороші шанси для виходу на міжнародні ринки. Для цього вітчизняні виробники просять владу України оптимізувати податкове навантаження на галузь.
Серед негативних тенденцій розвитку галузі, експерти також називають скорочення вітчизняного вина на полицях супермаркетів. Така нераціональна політика представників рітейлу може надати згубний вплив на українських виноробів, вважає директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.
"Звичайно, з огляду на зростання реальних витрат населення, багатьом українцям зараз не до вина, але скорочення ринку додатково сприяє не дуже раціональна політика найбільших мереж в Україні, які скорочують кількість позицій українських вин і роблять акцент на імпорті.
Загальна тенденція свідчить про те, що асортимент українського вина в супермаркетах скоротився в середньому на чверть (за підсумками 2017 - ред.)", - зазначив він.