Brexit обійдеться італійським виноробам в 52 млн євро втрат

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) може мати величезний негативний вплив на європейську виноробну промисловість. Зокрема, італійські винороби можуть втратити 52 млн євро. Про це йдеться в дослідженні Європейською асоціацією виноробної промисловості (CEEV), передає УНН з посиланням на Express.