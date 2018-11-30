Brexit не повлияет на отношения Лондона и Фолклендских островов

"Наши тесные и исторические конституционные отношения с островами не изменятся из-за Brexit, - сказала она. - Мы продолжим принимать во внимание их (жителей островов - прим. УНН) приоритеты в процессе выхода из ЕС", - добавила Мэй. Она стала первым британским премьером, который посетил Аргентину после Фолклендской войны.

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"Что касается Фолклендов, я рада, что у Великобритании и Аргентины зрелый подход к вопросу. И хотя наши позиции расходятся, это не мешает нам вместе работать в сферах, где мы имеем общие приоритеты", - указала Мэй.

Она отметила, что Лондон готов "помогать жителям Фолклендских остров развивать более тесные отношения с Латинской Америкой" во имя их интересов.

В апреле 1982 года вокруг архипелага в южной части Атлантического океана вспыхнул военный конфликт. Аргентина провела военную операцию, установив контроль над островами. Однако Великобритания отреагировала на это, отправив к островам большое военно-морское соединение с целью вернуть Фолкленды силой. Во время полуторамесячного вооруженного конфликта Аргентина потерпела поражение, но продолжает не признавать как название островов, так и их нынешнюю территориальную принадлежность. После этого прямое авиасообщение между Аргентиной и островами было прекращено.

В настоящее время между спорной территорией и континентом существует только один рейс, который отправляется из чилийского города Пунта-Аренас. Раз в месяц он делает остановку в городе Рио-Гальегос на юге Аргентины.

Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.