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Brexit не вплине на відносини Лондона і Фолклендських островів

Brexit не вплине на відносини Лондона і Фолклендських островів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вихід Великої Британії з Євросоюзу не вплине на відносини Лондона і автономних заморських територій Об’єднаного Королівства Фолклендські Острови, приналежність яких оспорює Аргентина. Про це прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей заявила в інтерв’ю газеті Clarín, інформує УНН.

“Наші тісні та історичні конституційні відносини з островами не зміняться через Brexit, — сказала вона. — Ми продовжимо брати до уваги їх (жителів островів — прим. УНН) пріоритети у процесі виходу з ЄС”, — додала Мей. Вона стала першим британським прем’єром, який відвідав Аргентину після Фолклендської війни.

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“Що стосується Фолклендів, я рада, що у Великої Британії та Аргентини зрілий підхід до питання. І хоча наші позиції розходяться, це не заважає нам разом працювати у сферах, де ми маємо спільні пріоритети”, — вказала Мей.

Вона зазначила, що Лондон готовий “допомагати жителям Фолклендських острів розвивати більш тісні відносини із Латинською Америкою” в ім’я їх інтересів.

У квітні 1982 року навколо архіпелагу в південній частині Атлантичного океану спалахнув військовий конфлікт. Аргентина провела військову операцію, встановивши контроль над островами. Проте Велика Британія відреагувала на це, відправивши до островів велике військово-морське з’єднання з метою повернути Фолкленди силою. Під час півторамісячного збройного конфлікту Аргентина зазнала поразки, але продовжує не визнавати як назву островів, так і їхню теперішню територіальну приналежність. Після цього пряме авіасполучення між Аргентиною та островами було припинено.

У даний час між спірною територією і континентом існує тільки один рейс, який відправляється з чилійського міста Пунта-Аренас. Раз на місяць він робить зупинку в місті Ріо-Гальєгос на півдні Аргентини.

Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

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