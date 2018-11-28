Фунт втратить чверть вартості при найгіршому сценарії Brexit - Банк Англії

Банк розглядав два сценарії Brexit без підсумкової угоди з ЄС та при відсутності перехідного періоду. При більш м’якому варіанті “хаотичного Brexit” Великій Британії вдається укласти зі своїми торговими партнерами поза ЄС нові торгові угоди на тих же умовах, що і Євросоюзу. При більш жорсткому сценарії Сполучене Королівство втрачає все, що є у неї зараз, як у члена Євросоюзу, торговельні домовленості з країнами, що не входять в ЄС, не укладає нових до 2022 року, а її прикордонна інфраструктура не справляється з напливом товарів, які мають проходити митний контроль.

При втіленні в життя останнього сценарію, до 2023 року ВВП країни буде на 8% нижче, ніж передбачають останні прогнози банку. Найгірший сценарій також передбачає, що курс британської валюти знижується на 25% (фунт стане значно дешевше долара), і це після того, як вона вже втратила 9% своєї вартості за останні півтора року. Ціни на житлову нерухомість у країні падають на 30%, комерційна стає вдвічі дешевше, рівень безробіття збільшується вдвічі — до 7,5%, інфляція досягає 6,5%, відзначається масовий відтік людей із країни.

Найбільш переконані євроскептики у британському парламенті, як це і очікувалося, вже звинуватили Банк Англії у ангажованості та тиражуванні катастрофічних сценаріїв, які мають мінімальні шанси втілитися в життя.

Оптимальний для британської економіки сценарій, розглянутий Банком Англії, передбачає укладання угоди про тісну співпрацю з ЄС, зростання курсу фунта на 5% у першому кварталі 2019 року і збільшення до 2023 року ВВП на 1,75% у порівнянні з поточними прогнозами. Сценарій, за якого Лондон і Брюссель досягають угоди, але підтримують після цього менш тісне партнерство, передбачає підвищення курсу британської валюти на 2%. ВВП країни за підсумками 2023 року за цьому виявляється на 0,75% нижче очікуваного.

Як раніше інформував УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.