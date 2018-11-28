Фунт потеряет четверть стоимости при худшем сценарии Brexit - Банк Англии

Банк рассматривал два сценария осуществления Brexit без итоговой сделки с ЕС и при отсутствии переходного периода. При более мягком варианте "хаотичного Brexit" Великобритании удается заключить со своими торговыми партнерами вне ЕС новые торговые соглашения на тех же условиях, что и Евросоюза. При более жестком сценарии Соединенное Королевство теряет все, что у нее сейчас, как у члена Евросоюза, торговые договоренности со странами, не входящими в ЕС, не заключает новых к 2022 году, а ее пограничная инфраструктура не справляется с наплывом товаров, обладающих проходить таможенный контроль.

При воплощении в жизнь последнего сценария, к 2023 году ВВП страны будет на 8% ниже, чем предусматривают последние прогнозы банка. Худший сценарий также предполагает, что курс британской валюты снижается на 25% (фунт станет значительно дешевле доллара), и это после того, как она уже потеряла 9% своей стоимости за последние полтора года. Цены на жилую недвижимость в стране падают на 30%, коммерческая становится вдвое дешевле, уровень безработицы увеличивается вдвое - до 7,5%, инфляция достигает 6,5%, отмечается массовый отток людей из страны.

Наиболее убеждены евроскептики в британском парламенте, как это и ожидалось, уже обвинили Банк Англии в ангажированности и тиражировании катастрофических сценариев, которые имеют минимальные шансы воплотиться в жизнь.

Оптимальный для британской экономики сценарий, рассматриваемый Банком Англии, предусматривает заключение соглашения о тесном сотрудничестве с ЕС, рост курса фунта на 5% в первом квартале 2019 и увеличение к 2023 году ВВП на 1,75% по сравнению с текущими прогнозами. Сценарий, при котором Лондон и Брюссель достигают сделки, но поддерживают после этого менее тесное партнерство, предполагает повышение курса британской валюты на 2%. ВВП страны по итогам 2023 года при этом оказывается на 0,75% ниже ожидаемого.

Как ранее информировал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.