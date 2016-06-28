Brexit можно было избежать - Ф.Штайнмайер

"Правильно было бы указать на то, что молодое поколение в Великобритании высказалось в значительной степени за сохранение членства в ЕС. Это обидно, и это тоже часть правды, что если бы молодое поколение пошло голосовать (на референдум), это решение (о выходе из ЕС) можно было бы избежать", - сказал Ф.Штайнмайер.

Он добавил, что политика заключается не только в "обмене идеалами, но и борьбе, и споре за то, чего вы хотите".

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.