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Brexit можно было избежать - Ф.Штайнмайер

Brexit можно было избежать - Ф.Штайнмайер

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Решение о выходе Великобритании из ЕС можно было бы избежать, если бы британская молодежь принимала участие в референдуме. Об этом заявил, выступая на конференции Dialogue on Berlin, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Правильно было бы указать на то, что молодое поколение в Великобритании высказалось в значительной степени за сохранение членства в ЕС. Это обидно, и это тоже часть правды, что если бы молодое поколение пошло голосовать (на референдум), это решение (о выходе из ЕС) можно было бы избежать", - сказал Ф.Штайнмайер.

Он добавил, что политика заключается не только в "обмене идеалами, но и борьбе, и споре за то, чего вы хотите".

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.

 

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