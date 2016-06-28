Brexit можна було уникнути - Ф.Штайнмаєр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Рішення про вихід Великобританії з ЄС можна було б уникнути, якби британська молодь брала участь у референдумі. Про це заявив, виступаючи на конференції Dialogue on Berlin, глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Правильно було б вказати на те, що молоде покоління у Великій Британії висловилася в значній мірі за збереження членства в ЄС. Це прикро, і це теж частина правди, що якби молоде покоління пішло голосувати (на референдум), цього рішення (про вихід з ЄС) можна було б уникнути", - сказав Ф.Штайнмаєр.
Він додав, що політика полягає не тільки в "обміні ідеалами, а й боротьбі, і суперечці за те, чого ви хочете".
Нагадаємо, референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії та Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.