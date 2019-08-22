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Brexit: Меркель дала Джонсону 30 дней на решение проблемы "бекстоп"

Brexit: Меркель дала Джонсону 30 дней на решение проблемы "бекстоп"

Киев  •  УНН

 • 9825 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. У Великобритании есть 30 дней на принятие решения по Brexit, в частности, по вопросу "бекстоп" относительно ирландской границы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном накануне, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы могли бы найти решение этой проблемы в течение следующих двух лет, но мы также можем найти его в ближайшие 30 дней. Тогда мы продвинемся на шаг вперед в правильном направлении, и нам нужно приложить усилия, чтобы все удалось", - заявила Меркель.

Джонсон принял этот вызов. Он согласился с тем, что у него есть 30 дней, чтобы убедить ЕС в том, что существует жизнеспособная альтернатива "бекстоп".

"Вы справедливо говорите, что на нас возлагается решение этих задач, в частности вопроса северо-ирландской границы. Вы установили график в 30 дней, и я более чем доволен этим", - отметил он.

Ранее Джонсон написал письмо главе Евросовета Дональду Туска, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза. В частности, он назвал "бекстоп" на острове Ирландия "антидемократическим и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства".

Добавим, "бекстоп" (backstop) является своеобразной "страховкой", направленной на избежание пограничного контроля между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства, после Brexit.

Напомним, Меркель и Джонсон не поддержали возвращение России в G8.

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