Brexit: Меркель дала Джонсону 30 днів на вирішення проблеми "бекстоп"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Великої Британії є 30 днів на ухвалення рішення щодо Brexit, зокрема, щодо питання "бекстоп" щодо ірландського кордону. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі з британським колегою Борисом Джонсоном напередодні, повідомляє УНН із посилання на The Guardian.
"Ми могли би знайти рішення цієї проблеми протягом наступних двох років, але ми також можемо знайти його в найближчі 30 днів. Тоді ми просунемося на крок вперед в правильному напрямку, і нам потрібно докласти зусиль, щоб все вдалося", - заявила Меркель.
Джонсон прийняв цей виклик. Він погодився з тим, що у нього є 30 днів, щоб переконати ЄС в тому, що існує життєздатна альтернатива "бекстоп".
"Ви справедливо говорите, що на нас покладаються вирішення цих задач, зокрема питання північно-ірландського кордону. Ви встановили графік на 30 днів, і я більш ніж задоволений цим", - зазначив він.
Раніше Джонсон написав листа голові Євроради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу. Зокрема, він назвав “бекстоп” на острові Ірландія “антидемократичним і невідповідним суверенітету Сполученого Королівства як держави”.
Додамо, "бекстоп" (backstop) є своєрідною "страховкою", спрямованою на уникнення прикордонного контролю між Ірландією, що входить в ЄС, і Північною Ірландією у складі Сполученого Королівства, після Brexit.
Нагадаємо, Меркель і Джонсон не підтримали повернення Росії в G8.