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"Врут с трибуны, что мы лидеры по смертности": Голубовская показала реальную статику смертности от COVID-19 в мире и место в ней Украины

Киев • УНН

 • 26844 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украина не является лидером по уровню смертности от коронавируса. И те, кто заявляет обратное, врут. Об этом заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Врут с трибуны, что мы лидеры по смертности": Голубовская показала реальную статику смертности от COVID-19 в мире и место в ней Украины

Цитата:

“А это ответ тем мерзавцам, которые, оставив нам полную разруху, беспрецедентный отток кадров, врут с трибуны, что мы лидируем по смертности от ковид. Оскорбляя в т.ч. и тех медработников, которые очень старались, чтобы этого не было.
По крайней мере, до сегодняшних дней.

41 место в мире, США — 18, Италия −12 (количество смертей на 1 млн жителей)”, — написала Голубовская, прикрепив в подтверждение скрин со статистикой.

Контекст

В день голосования парламента за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения, от нескольких народных депутатов прозвучал тезис о том, что Украина является лидером по уровню смертности от COVID-19.

Напомним, что по информации УНН, Максима Степанова уволили из-за того, что он слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

Медицинское сообщество высказывалось против отставки Степанова, однако, к ним не прислушались.

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