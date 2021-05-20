“Брешуть з трибуни, що ми лідери за смертністю”: Голубовська показала реальну статику смертності від COVID-19 в світі і місце в ній України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Україна не є лідером за рівнем смертності від коронавірусу. І ті, хто заявляє зворотне, брешуть. Про це заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
Цитата:
“А це - відповідь тим мерзотникам, які, залишивши нам повну розруху, безпрецедентний відтік кадрів, брешуть з трибуни, що ми лідируємо за смертністю від ковід. Ображаючи в т.ч. і тих медпрацівників, які дуже старалися, щоб цього не було.
Принаймні, до сьогоднішніх днів.
41 місце в світі, США — 18, Італія −12 (кількість смертей на 1 млн жителів) ”, - написала Голубовська, прикріпивши на підтвердження скрін зі статистикою.
Контекст
У день голосування парламенту за відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я, від декількох народних депутатів прозвучала теза про те, що Україна є лідером за рівнем смертності від COVID-19.
Нагадаємо, що за інформацією УНН, Максима Степанова відсторонили через те, що він занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.
Медичне співтовариство висловлювалося проти відставки Степанова, однак, до них не прислухалися.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Спасибі, що в цей час були з нами”: лікарі подякували Максиму Степанову