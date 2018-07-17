Brent торгуется выше 72 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром выросли в цене до 72,20 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,50%.
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При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,08 доллара за баррель, прибавив 0,03%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.