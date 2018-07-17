Brent торгується вище 72 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку зросли в ціні до 72,20 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,50%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розпочинає пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря
При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 68,08 долара за барель, додавши 0,03%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.