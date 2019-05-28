Brent торгуется выше 70 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник установились в цене выше 70 долларов за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent установилась на уровне 70,11 доллара за баррель.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,16 доллара за баррель, прибавив 0,90%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.