Brent торгується вище 70 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок встановилися в ціні вище 70 доларів за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent встановилася на рівні 70,11 долара за барель.
При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,16 долара за барель, додавши 0,90%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.