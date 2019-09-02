Brent торгуется выше 59 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром упали в цене до 59,01 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,41%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 55,10 доллара за баррель.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.