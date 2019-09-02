Brent торгується вище 59 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у понеділок зранку впали в ціні до 59,01 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,41%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI встановилася на рівні 55,10 долара за барель.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.