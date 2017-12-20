Brent торгуется на уровне 63,95 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром выросли в цене до 63,95 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,24%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,75 доллара за баррель, прибавив 0,33%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 63,54 долл. за баррель.