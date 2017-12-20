Brent торгується на рівні 63,95 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку зросли в ціні до 63,95 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:21, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,24%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,75 долара за барель, додавши 0,33%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,54 дол. за барель.