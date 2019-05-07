Brent подорожала до 71,28 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник утром выросли в цене до 71,28 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,43 доллара за баррель, прибавив 0,29%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.