Brent подорожчала до 71,28 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок зранку зросли в ціні до 71,28 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,06%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 62,43 долара за барель, додавши 0,29%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.