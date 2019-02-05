Brent подорожала до 62,70 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 62,70 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,30%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,74 доллара за баррель, прибавив 0,33%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, производство нефти в Украине за год выросло на 7,2%.