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22 березня, 17:51 • 96209 перегляди

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Brent подорожчала до 62,70 дол. за барель

Brent подорожчала до 62,70 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку зросли в ціні до 62,70 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,30%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,74 долара за барель, додавши 0,33%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу

Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.

Українські Національні Новини

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