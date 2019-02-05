Brent подорожчала до 62,70 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку зросли в ціні до 62,70 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,30%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,74 долара за барель, додавши 0,33%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.