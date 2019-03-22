Brent подешевела до 67,81 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,90 доллара за баррель, потеряв 0,13%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.