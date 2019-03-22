Brent подешевшала до 67,81 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п'ятницю зранку впали в ціні до 67,81 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,07%.
При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,90 долара за барель, втративши 0,13%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.