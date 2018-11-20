Бразильскому наемнику Лусварги продлили арест до конца января
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил до 29 января 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
“20 ноября 2018 года в судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения в виде ареста на 60 суток, а именно до 28 января 2019 года”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 15 января 2019 года в 13:00 ч., в связи с невозможностью прибытия переводчика на судебное заседание в более близкое время.
Как сообщал УНН, подозреваемый в участии в террористической организации Рафаэль Лусварги заявил в Павлоградском районном суде Днепропетровской области ходатайство об отказе от своего адвоката Валентина Рыбина.
Напомним, 4 мая националисты задержали Лусварги и передали его в СБУ. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с обвиняемым.
Впоследствии, уголовное производство относительно Лусварги было передано в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон “Викинг” террористической организации “ДНР”.
Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.
Как сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, Бразилия не направляла Украине запрос о выдаче их гражданина Рафаэля Лусварги, который воевал за террористическую организацию “ДНР”.