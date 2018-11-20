Бразильському найманцю Лусваргі продовжили арешт до кінця січня

“20 листопада 2018 року у судовому засіданні за клопотанням прокурора обвинуваченому продовжено дію запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, а саме до 28 січня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що наступне судове засідання по даному кримінальному провадженню відбудеться 15 січня 2019 року о 13:00 год., у зв’язку з неможливістю прибуття перекладача на судове засідання в більш близький час.

Як повідомляв УНН, підозрюваний в участі у терористичній організації Рафаель Лусваргі заявив у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області клопотання про відмову від свого адвоката Валентина Рибіна.

Нагадаємо, 4 травня націоналісти затримали Лусваргі та передали його до СБУ. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з обвинуваченим.

Згодом, кримінальне провадження щодо Лусваргі було передано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону “Вікінг” терористичної організації “ДНР”.

Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.

Як повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, Бразилія не направляла Україні запит про видачу їхнього громадянина Рафаеля Лусваргі, який воював за терористичну організацію “ДНР”.