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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 17679 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80665 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Бразильские правозащитники подали иск против президента в гаагский трибунал

Бразильские правозащитники подали иск против президента в гаагский трибунал

Киев  •  УНН

 • 10611 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Группа бразильских правозащитников подала иск в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив президента страны Жаира Болсонару в преступлениях против человечности. Об этом сообщает в четверг издание CartaCapital, пишет УНН.

“Самого начала своего правления президент Болсонару призывал к совершению правонарушений, а также насильственным действиям по отношению к коренному населению, ухудшал положение контрольно-надзорных органов, увольнял заслуженных исследователей из научных учреждений и открыто бездействовал перед лицом природоохранных преступлений в Амазонии”, — приводит издание текст заявления.

Ранее в августе правозащитники анонсировали Deutsche Welle намерение подготовить иск с обвинением Болсонару в экоциде.

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“Главы государств и правительств в соответствии с нормами международного права обязаны бороться с преступлениями и защищать социально уязвимые группы”, — напоминают истцы. По их мнению, президент действует вопреки этим обязательствам и должен нести за это ответственность.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по ноябрь пожары уничтожили более 6,5 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть — следствие преднамеренных поджогов.

Как писал УНН осенью, президент Бразилии считает, что Макрон должен извиниться за свои слова о ликвидации пожаров в Амазонии.

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