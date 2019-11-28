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Бразильські правозахисники подали позов проти президента в гаазький трибунал

Бразильські правозахисники подали позов проти президента в гаазький трибунал

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Група бразильських правозахисників подала позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, звинувативши президента країни Жаіра Болсонару в злочинах проти людяності. Про це повідомляє в четвер видання CartaCapital, пише УНН.

“Самого початку свого правління президент Болсонару закликав до вчинення правопорушень, а також насильницьких дій по відношенню до корінного населення, погіршував становище контрольно-наглядових органів, звільняв заслужених дослідників з наукових установ і відкрито не діяв перед обличчям природоохоронних злочинів в Амазонії”, — наводить видання текст заяви.

Раніше в серпні правозахисники анонсували Deutsche Welle намір підготувати позов із звинуваченням Болсонару в екоциді.

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“Глави держав і урядів відповідно до норм міжнародного права зобов’язані боротися зі злочинами і захищати соціально вразливі групи”, — нагадують позивачі. На їхню думку, президент діє всупереч цим зобов’язанням і повинен нести за це відповідальність.

За даними бразильського Національного інституту космічних досліджень, з січня по листопад пожежі знищили більше 6,5 млн гектарів лісів Амазонії, розташованих на території Бразилії. На тлі поширення вогню в бразильському суспільстві стала лунати критика на адресу Болсонару і його уряду в зв’язку з тим, що вони, за словами опонентів, не приділяють достатньо уваги охороні навколишнього середовища. У свою чергу влада стверджує, що частина пожеж обумовлена ​​природними сезонними причинами, в той час як інша частина — наслідок навмисних підпалів.

Як писав УНН восени, президент Бразилії вважає, що Макрон повинен вибачитися за свої слова про ліквідацію пожеж в Амазонії.

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