Бразильская полиция убила 13 членов наркобанды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В центре Рио-де-Жанейро в ходе полицейской операции в пятницу были убиты 13 членов наркобанды. Об этом заявили бразильские правоохранители, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Полиция сообщила, что в двух жилых кварталах города часто происходят столкновения между членами банд наркоторговцев.
В пятницу утром полицейские, получив информацию через информатора, прибыли в эти кварталы и вступили в перестрелки с преступниками.
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В ходе операции были задержаны еще три человека и захвачена партия оружия и боеприпасов.
Как сообщал УНН, в Киевской области разоблачили и обезвредили преступную группировку, которая занималась сбытом наркотических средств.